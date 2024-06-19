Житель Жанаозена задолжал 6 млн по алиментам

В Жанаозене неплательщик алиментов накопил долг в 6 млн, не явился в суд и был объявлен в розыск. Задержанный позже в Костанае, он погасил долг, сообщает прокуратура Мангистауской области.

Как сообщается на сайте прокуратуры, уголовное дело о задолженности 6 млн алиментных выплат по ст. 139 УК РК было направлено в суд.

Обвиняемый уклонился от явки на судебное заседание, после чего по ходатайству прокурора города суд объявил должника в розыск с изменением меры пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий должник задержан в Костанае.

В настоящее время задолженность по алиментам полностью погашена, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

Также ранее мы сообщали, что в Акмолинской области мужчина накопил долг по алиментам свыше 5 млн тенге. Его приговорили к ограничению свободы и принудительному труду.

И у жителя Кокшетау накопился долг по алиментам на сумму почти 5 млн тенге. Департамент полиции по данному факту начал досудебное расследование.

А в начале июня "забывчивого" отца с долгом в 5 млн тенге задержали в Павлодарской области.