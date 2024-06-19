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Верховный суд отменил оправдательный приговор насильнику из Алматы

Опубликовано:

Суд
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

Верховный суд поставил точку в деле об изнасиловании - коллегия отменила решение апелляционной инстанции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Верховного суда.

Судебный процесс был проведен в закрытом режиме.

В судебном органе пояснили, что ранее, приговором суда первой инстанции Ерханат был признан виновным в изнасиловании (ст.120 ч.1 УК). Ему было назначено в виде 5 лет лишения свободы. Однако аппелляционной инстанцией был отменен приговор суда первой инстанции и вынесен оправдательный вердикт.

Изучив материалы уголовного дела, коллегия признала вину Ерханата доказанной.

"Кассационная коллегия отменила оправдательный вердикт и оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции", - говорится в сообщении Верховного суда.

По информации Zakon.kz, фигурантом дела является известный финансовый блогер из Алматы Думан Ерханат.

Согласно статье 120 УК РК "Изнасилование", изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119899-verhovnyy-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-nasilniku-iz-almaty/

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