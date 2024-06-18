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Костанаец заработал около 80 млн тенге и оказался на скамье подсудимых

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Биткоин монетасы
Биткоин монетасы. Көрнекі фото: pixabay.com

Жителя Костаная обвинили в незаконном предпринимательстве. По версии следствия, он на необеспеченных цифровых активах заработал более 79 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело о незаконном предпринимательстве - занятии запрещенным видом деятельности по организации платформы по обороту (купли/продаже) электронных цифровых активов, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем (п.2 ч.2 ст.214, п.3 ч.3 ст.218 УК РК)

"В период с июля 2020 года по декабрь 2022 года подсудимый занимался запрещенным видом предпринимательской деятельности - оборотом необеспеченных цифровых активов. Посредством веб-сайта он производил куплю-продажу необеспеченных цифровых активов Bitcoin, Litecoin, Еthereum с извлечением дохода в сумме более 79 млн тенге, то есть в особо крупном размере", - установил суд.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал, просил его оправдать.

При назначении наказания смягчающим обстоятельством суд признал наличие у мужчины малолетнего ребенка, а отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил наказание по п.2 ч.2 ст.214 УК в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

"От отбывания наказания в виде лишения свободы подсудимый освобожден, поскольку время нахождения его под стражей поглотило назначенное судом наказание", - отметили в суде.

По п.3 ч.3 ст.218 УК мужчину оправдали за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.2 ст.214 УК РК осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Костанайской области пресекли незаконную предпринимательскую деятельность двух человек, которые с 2020 года осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119659-kostanaec-zarabotal-okolo-80-mln-tenge-i-okazalsya-na-skame-podsudimyh/

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