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"Связаны с участниками январских событий": 20 человек задержали на юге Казахстана (видео)

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Задержание предполагаемых участников преступной группы
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы, Шымкенте и Туркестанской области задержали 20 подозреваемых в участии в преступной группе и совершении тяжких преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, МВД совместно с КНБ при координации Генпрокуратуры 17 июня на территории Алматы, Шымкента и Туркестанской области проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию предполагаемых участников преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательстве у предпринимателей.

"Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками январских событий", - отметили в МВД.

В полицию доставили 20 задержанных. Проведено более 40 обысков.

"Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - пояснили в ведомстве.

Ранее в Кызылорде сотрудники МВД и КНБ при координации Генпрокуратуры пресекли деятельность предполагаемой преступной группировки. По данным полиции, ее члены похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках.

А в Караганде стражи порядка задержали 28 человек, которые, по версии следствия, состояли в группе "черных риелторов" и переоформляли на себя квартиры. По информации МВД, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус, которые незаконно переоформили 14 объектов недвижимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119647-svyazany-s-uchastnikami-yanvarskih-sobytiy-20-chelovek-zaderzhali-na-yuge-kazahstana-video/

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