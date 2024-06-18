Особо крупную партию героина и оружие изъяли у 60-летнего алматинца
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Особо крупная партия изъята была полицейскими в Алматы - по данному факту задержан 60-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Алматинец был задержан сотрудниками полиции по подозрению в хранении наркотических средств. При личном досмотре у него обнаружено два свертка с порошкообразным веществом, светло-бежевого цвета.
"В ходе обыска по месту проживания задержанного изъят еще один сверток с порошкообразным веществом, светло-бежевого цвета. В спальне под кроватью были обнаружены два пистолета “Байкал”, пневматический и травматический, одноствольное ружье, 12-го калибра. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество является героином. Принадлежность оружия устанавливается", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
Полицией было возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РК.
Также выяснилось, что задержанный в прошлом неоднократно судим за аналогичные преступления. На период следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119482-osobo-krupnuyu-partiyu-geroina-i-oruzhie-izyali-u-60-letnego-almatinca-video/