"Пытался сломать свой iPhone": нападение подозреваемого на полицейского попало на видео в СКО

В СКО камеры видеонаблюдения в районном отделе полиции запечатлели момент нападения на стража порядка. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе мониторинга интернет-пространства правоохранители выявили публикацию одного из жителей Есильского района, имеющую признаки разжигания религиозной розни.

По данному факту полиция начала досудебное расследование. В ходе следственных действий житель райцентра был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

"В ответ на законное требование сотрудников предъявить свой iPhone 14 для проверки он попытался сломать телефон. Полицейские пресекли его действия, при этом мужчина нанес удар по лицу одному из сотрудников", - рассказали в МВД.

"Подозреваемый задержан. В отношении него ведется досудебное расследование по фактам разжигания розни и насильственных действий в отношении представителя власти. Степень причиненного вреда здоровью определит экспертиза", - сообщил заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Отметим, что по ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В соответствии со ст.174 УК РК умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2000 до 7000 МРП (от 7 384 000 до 25 844 000 тенге) либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.