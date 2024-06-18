Актюбинцы хотели снять деньги из ЕНПФ и потеряли более 9 млн тенге

В Актобе осудили женщину, обвиняемую в мошенничестве. По версии следствия, она обещала, что поможет снять сбережения из пенсионного фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве рассматривалось в судt №2 Актобе по п.4 ч.3 ст.190 УК.

По информации суда, в октябре 2023 года, находясь в Актобе, подсудимая рассказала к своей знакомой, что у нее есть возможность выдавать денежные средства из Единого накопительного пенсионного фонда, не дожидаясь достижения пенсионного возраста, а также пообещала своей знакомой заработную плату за услуги посредника и предупредила, что сама в качестве оплаты берет 10% от снимаемой суммы.

"Знакомая подсудимой, желая улучшить свое материальное положение, поверила ее словам, не зная, что у той нет возможности снять денежные средства в пенсионном фонде", - пояснили в суде.

После чего знакомая подсудимой рассказала еще одной женщине, что знает, кто ей может помочь снять деньги. Та захотела обналичить 1 млн тенге и за это перевела 100 тыс. тенге на ее счет.

После этого владелица счета обратилась к подсудимой и сообщила, что получила 100 тыс. тенге в качестве предоплаты за снятие денег в ЕНПФ на сумму 1 млн тенге.

"Таким же путем подсудимая по 17 эпизодам причинила ущерб потерпевшим на сумму более 9 млн тенге", - отметили в суде.

Женщина признала свою вину и заявила, что полностью согласна с предъявленным обвинением.

Ее действия подтверждались ответами потерпевших и совокупностью других доказательств, собранных в ходе досудебного расследования.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учел искреннее раскаяние, наличие несовершеннолетних детей и ее беременность.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, установлены не были.

Приговором суда женщину признали виновной, ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Исковые заявления потерпевших о взыскании материального ущерба были удовлетворены.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области расследуется дело о мошенничестве под предлогом снятия пенсионных накоплений. С заявлением в полицию обратилась семейная пара. Супруги заплатили более 200 тыс. тенге якобы за услуги посредника, но своих пенсионных накоплений не дождались.