Россиянина убили в Бурабае

В Сети появилась информация, что россиянин приехал в Бурабайский район в гости и пропал 9 июня, а после был обнаружен убитым. Инцидент прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

Об исчезновении россиянина сообщил один из пабликов в Instagram, посвященный поиску пропавших людей.

Отмечается, что мужчина приехал из Калининграда сначала в Петропавловск к родственникам, а затем отправился в Щучинск к знакомому. После чего с 9 июня связь с ним оборвалась. Позже стало известно, что его нашли погибшим.

Как рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области, в настоящее время данный факт расследуется по статье "Убийство".

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие", - сообщили в ведомстве.

В ДП региона отметили, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Добавим, что по ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Сети появилось видео убийства мужчины во дворе многоэтажного дома в Павлодаре. Полицейские задержали подозреваемого и водворили его в ИВС. Позже соседи рассказали подробности преступления.