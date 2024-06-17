Актюбинка выполнила просьбу соседки по палате и оказалась должна 2 млн тенге

В Актобе в обмане горожанки на 2 млн тенге с помощью мобильного приложения подозревают ее соседку по палате в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию обратилась актюбинка с заявлением по факту мошенничества.

"По ее словам, в апреле этого года, когда она находилась в больнице на излечении, соседка по палате попросила установить приложение в ее телефоне. Подозреваемая с телефона потерпевшей оформила кредит на сумму более 2 млн тенге и перевела на свой счет", - рассказали в ДП Актюбинской области.

О кредите потерпевшая узнала, когда пришло уведомление из банка о его просрочке.

Полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлена и доставлена в отдел полиции 51-летняя жительница Актюбинской области.

​По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Отметим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее жительница Семея в банном комплексе одолжила свой телефон для срочного звонка. В это время на нее через мобильное приложение оформили кредит на 600 тыс. тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержала полиция.