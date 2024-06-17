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Задержан мужчина, которого казахстанские музыканты обвинили в продаже чужих композиций

Опубликовано:

Мужчина с забрюленным лицом
Задержанный. Фото: Polisia.kz

30-летнего мужчину подозревают в обмане нескольких музыкантов из Казахстана. По версии полиции, он продал им чужие произведения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz появилось сообщение о задержании 30-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве в отношении ряда музыкальных исполнителей. Они ранее обратились к правоохранителям с коллективным заявлением.

"Как следует из обращения граждан, мужчина заявил, что является композитором, и продал чужое произведение сразу нескольким исполнителям.

Подозреваемый задержан. Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается", - информировал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118657-zaderzhan-muzhchina-kotorogo-kazahstanskie-muzykanty-obvinili-v-prodazhe-chuzhih-kompoziciy/

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