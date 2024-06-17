Задержан мужчина, которого казахстанские музыканты обвинили в продаже чужих композиций

30-летнего мужчину подозревают в обмане нескольких музыкантов из Казахстана. По версии полиции, он продал им чужие произведения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz появилось сообщение о задержании 30-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве в отношении ряда музыкальных исполнителей. Они ранее обратились к правоохранителям с коллективным заявлением.

"Как следует из обращения граждан, мужчина заявил, что является композитором, и продал чужое произведение сразу нескольким исполнителям.

Подозреваемый задержан. Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается", - информировал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.