Задержан мужчина, которого казахстанские музыканты обвинили в продаже чужих композиций
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30-летнего мужчину подозревают в обмане нескольких музыкантов из Казахстана. По версии полиции, он продал им чужие произведения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
На официальном медиапортале МВД Polisia.kz появилось сообщение о задержании 30-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве в отношении ряда музыкальных исполнителей. Они ранее обратились к правоохранителям с коллективным заявлением.
"Как следует из обращения граждан, мужчина заявил, что является композитором, и продал чужое произведение сразу нескольким исполнителям.
Подозреваемый задержан. Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается", - информировал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118657-zaderzhan-muzhchina-kotorogo-kazahstanskie-muzykanty-obvinili-v-prodazhe-chuzhih-kompoziciy/