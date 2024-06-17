Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Напал на пенсионера с ножом и забрал барсетку: подозреваемый задержан в Алматы

Опубликовано:

Мужчина с ножом
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: redstallion/Getty Images

В Алматы на пенсионера, который решил заступиться за женщину, напали с ножом и забрали барсетку. Мужчина попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, нападение на пенсионера в Алматы было раскрыто по горячим следам.

Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне Карасу, когда неизвестный нанес пожилому мужчине, заступившемуся за женщину, ножевое ранение и забрал его барсетку.

"Несколько дней пострадавший, находившийся в реанимации, не мог дать показания. Мы переживали за его здоровье и за то, что для следствия могло быть упущено то самое "золотое время", когда можно было раскрыть дерзкое преступление по горячим следам.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый задержан и взят под стражу", - сообщил начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы Максат Канапияев.

Представители потерпевшей стороны выразили стражам порядка благодарность за оперативную работу.

В начале мая в Сети распространилась информация об убийстве пенсионера в одном из алматинских парков. В полиции тогда сообщили, что уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека, а подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось также, что в Жамбылской области сын избил своего 86-летнего отца. Однако потерпевший попросил прекратить дело в связи с примирением.

В августе прошлого года в Восточно-Казахстанской области пенсионера связали скотчем, избили и ограбили. Позже были задержаны двое подозреваемых.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118609-napal-na-pensionera-s-nozhom-i-zabral-barsetku-podozrevaemyy-zaderzhan-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.