Напал на пенсионера с ножом и забрал барсетку: подозреваемый задержан в Алматы
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В Алматы на пенсионера, который решил заступиться за женщину, напали с ножом и забрали барсетку. Мужчина попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает информационный медиапортал МВД, нападение на пенсионера в Алматы было раскрыто по горячим следам.
Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне Карасу, когда неизвестный нанес пожилому мужчине, заступившемуся за женщину, ножевое ранение и забрал его барсетку.
"Несколько дней пострадавший, находившийся в реанимации, не мог дать показания. Мы переживали за его здоровье и за то, что для следствия могло быть упущено то самое "золотое время", когда можно было раскрыть дерзкое преступление по горячим следам.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый задержан и взят под стражу", - сообщил начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы Максат Канапияев.
Представители потерпевшей стороны выразили стражам порядка благодарность за оперативную работу.
В начале мая в Сети распространилась информация об убийстве пенсионера в одном из алматинских парков. В полиции тогда сообщили, что уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека, а подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Сообщалось также, что в Жамбылской области сын избил своего 86-летнего отца. Однако потерпевший попросил прекратить дело в связи с примирением.
В августе прошлого года в Восточно-Казахстанской области пенсионера связали скотчем, избили и ограбили. Позже были задержаны двое подозреваемых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118609-napal-na-pensionera-s-nozhom-i-zabral-barsetku-podozrevaemyy-zaderzhan-v-almaty/