Напал на пенсионера с ножом и забрал барсетку: подозреваемый задержан в Алматы

В Алматы на пенсионера, который решил заступиться за женщину, напали с ножом и забрали барсетку. Мужчина попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, нападение на пенсионера в Алматы было раскрыто по горячим следам.

Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне Карасу, когда неизвестный нанес пожилому мужчине, заступившемуся за женщину, ножевое ранение и забрал его барсетку.

"Несколько дней пострадавший, находившийся в реанимации, не мог дать показания. Мы переживали за его здоровье и за то, что для следствия могло быть упущено то самое "золотое время", когда можно было раскрыть дерзкое преступление по горячим следам.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый задержан и взят под стражу", - сообщил начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы Максат Канапияев.

Представители потерпевшей стороны выразили стражам порядка благодарность за оперативную работу.

В начале мая в Сети распространилась информация об убийстве пенсионера в одном из алматинских парков. В полиции тогда сообщили, что уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека, а подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось также, что в Жамбылской области сын избил своего 86-летнего отца. Однако потерпевший попросил прекратить дело в связи с примирением.

В августе прошлого года в Восточно-Казахстанской области пенсионера связали скотчем, избили и ограбили. Позже были задержаны двое подозреваемых.