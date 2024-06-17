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В столице задержали экс-главу "Астана-Зеленстрой"

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Задержание подозреваемого
Задержание экс-главы "Астана-Зеленстрой". Кадр из видео: t.me/antikornews

В столице задержан экс-гендиректор ТОО "Астана-Зеленстрой", который подозревается в совершении коррупционных преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы, сейчас проводится досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой".

"Он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

Кроме того, подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы Астаны.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Расследование продолжается.

ТОО "Астана-Зеленстрой", как сообщается в Instagram-аккаунте предприятия, занимается озеленением и благоустройством столицы.

Ранее сообщалось, что директора спиртзавода задержали в Шымкенте. В настоящее время с санкции суда подозреваемая заключена под стражу, проводится расследование.

Также сообщалось, что замглавы спецЦОНа в Алматы заподозрили в мошенничестве. Антикоррупционной службой Алматы начато досудебное расследование. Мужчина подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге от местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений.

Антикор ранее также начал расследование в отношении полицейских в Алматы. Стражей порядка заподозрили в коррупции.

Кроме этого, ведомство начало расследование в отношении председателя суда Актау. По информации ведомства, глава Актауского горсуда через доверенное ему лицо - жителя города Актау, получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118576-v-stolice-zaderzhali-eks-glavu-astana-zelenstroy-video/

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