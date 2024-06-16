Несколько экипажей полиции выезжали на драку у ночного клуба в Актау

В Актау произошла драка в одном из ночных клубов города, а ее последствия попали на видео очевидцев. Полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте 911.aktau опубликовали видео с последствиями драки, которая произошла в Актау. На кадрах видно несколько экипажей полиции, а позже кровь около скамейки.

"Вчера рано утром, примерно в период с 4:30-5:30 утра, в 8 микрорайоне была драка, много крови. Люди вышли с заведения в здании возле "Алтынфуда", подрались, что там дальше произошло, неизвестно", - с таким описанием было опубликовано видео.

Портал Lada.kz пишет, что на место драки прибыло несколько экипажей полиции. На месте происшествия остались следы крови, которые попали на видео очевидцев. По информации издания, в департаменте полиции сообщили о задержании одного подозреваемого. Он помещен в изолятор временного содержания.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили изданию в полиции.

Ранее очевидцы сняли на видео потасовку в Астане - молодые люди подрались прямо на улице. Также мы писали, что в Актобе пациент напал на медиков и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер .

Отметим, что по ст.293 УК РК, хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Хулиганство наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.