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Заключенный не вернулся в колонию после работы в СКО

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Забор в колонии
Колония. Иллюстративное фото: YuriSH / Getty Images

В Северо-Казахстанской области заключенный не вернулся в колонию-поселение с объекта после окончания рабочего дня. Его объявили в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в селе Ольшанка Кызылжарского района. В розыске осужденного задействованы сотрудники учреждения и ДУИС.

"Отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности работают за пределами колонии, по окончании рабочего времени возвращаются. Осужденный отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством", - рассказали в ДУИС по СКО.

В начале июня один из осужденных не вернулся в колонию-поселение в Карагандинской области. Сообщалось, что он был на рабочем объекте.

Позже было установлено его местоположение. Мужчину доставили обратно в колонию. По информации ДУИС, к нему будут применены меры в соответствии с законодательством. Сотрудников, допустивших уклонение заключенного, также привлекут к ответственности.

В начале года в Семее стражи порядка задержали осужденную женщину в месте, где она проживала до заключения. Женщину объявили в розыск, когда она не вернулась в колонию, в которой отбывала наказание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117652-zaklyuchennyy-ne-vernulsya-v-koloniyu-posle-raboty-v-sko/

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