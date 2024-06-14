Заключенный не вернулся в колонию после работы в СКО

В Северо-Казахстанской области заключенный не вернулся в колонию-поселение с объекта после окончания рабочего дня. Его объявили в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в селе Ольшанка Кызылжарского района. В розыске осужденного задействованы сотрудники учреждения и ДУИС.

"Отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности работают за пределами колонии, по окончании рабочего времени возвращаются. Осужденный отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством", - рассказали в ДУИС по СКО.

В начале июня один из осужденных не вернулся в колонию-поселение в Карагандинской области. Сообщалось, что он был на рабочем объекте.

Позже было установлено его местоположение. Мужчину доставили обратно в колонию. По информации ДУИС, к нему будут применены меры в соответствии с законодательством. Сотрудников, допустивших уклонение заключенного, также привлекут к ответственности.

В начале года в Семее стражи порядка задержали осужденную женщину в месте, где она проживала до заключения. Женщину объявили в розыск, когда она не вернулась в колонию, в которой отбывала наказание.