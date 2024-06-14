Директора представительства "Продкорпорации" взяли под стражу в зале суда

Директора Костанайского областного представительства НК "Продовольственная контрактная корпорация" осудили за взятку, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в суде №2 Костаная рассматривали уголовное дело в отношении директора Костанайского областного представительства АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

Его обвинили в получении через посредника взятки в виде денег за общее покровительство, а также незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц (ч.2 ст.366 УК).

Также на скамье подсудимых оказался заместитель генерального директора ТОО "Олжа Агро", обвиняемый в даче взятки лицу, приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, через посредника, в значительном размере (ч.2 ст.367 УК).

Выяснилось, что в июне 2023 года в Костанайское областное представительство АО "НК "Продкорпорация" поступили заявки от группы компаний ТОО "Олжа Агро" на получение товарного кредита общим объемом 100 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур.

По материалам суда, директор представительства в силу служебных полномочий имел возможность оказать содействие в незаконном предоставлении товарного кредита для групп компаний ТОО "Олжа Агро" путем сокрытия от АО "НК "Продкорпорация" и координационного совета Костанайской области сведений о несоответствии групп компаний ТОО "Олжа Агро" требованиям выдачи товарного кредита. В целях незаконного материального обогащения он задался преступным умыслом на получение взятки от заместителя генерального директора ТОО "Олжа Агро" за указанные действия и общее покровительство.

"В начале июля 2023 года директор представительства АО "НК "Продкорпорация" потребовал от заместителя генерального директора ТОО "Олжа Агро" взятку в сумме 350 тыс. тенге за общее покровительство и оказание содействия в незаконном получении товарного кредита объемом 100 тыс. тонн для группы компаний ТОО "Олжа Агро", - установил суд.

Подсудимые вину не признали.

В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд признал у сотрудника ТОО "Олжа Агро" наличие двух малолетних детей, у директора представительства смягчающих обстоятельств установлено не было.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

Суд назначил директору представительства наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, заместителю генерального директора ТОО "Олжа Агро" - на 3 года.

Также назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что сотрудники Антикора задержали руководителей АО "Продкорпорация" по подозрению в коррупции. В частности, по результатам комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий был изобличен директор Костанайского областного представительства. Его заподозрили в получении взятки в 350 тыс. тенге.