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"Выбежал из кустов с ножом, повторял "секс хана": девушка заявила о нападении мужчины в ВКО

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Мужчину задержали в Усть-Каменогорске
Задержанный. Фото: instagram.com/nemkovskaya/

В Сети распространилось сообщение от жительницы Усть-Каменогорска о том, что за ней гнался мужчина с ножом. Инцидент прокомментировали в ДП ВКО, передает NUR.KZ.

Жительница Усть-Каменогорска в Instagram рассказала о том, что 13 июня в 17.50 она ехала на велосипеде по улице Промышленной.

"Из кустов двора выбежал мужчина с ножом и начал за мной гнаться, что-то крича. Я успела от него оторваться и вызвала полицию. Патруль прибыл быстро, за 10 минут. Мужчину задержали, при нем был нож, который изъяли при мне.

Я написала заявление, и на месте выяснилось, что мужчина состоит на учете в ПНД. Все это время он кричал на меня, повторяя слова "секс хана". Полицейские сказали, что он напал на меня, потому что я ему сильно понравилась", - говорится в сообщении девушки.

По словам казахстанки, мужчину увезли, а стражи порядка пообещали связаться с ней.

"Однако этим же вечером в 22.00 я снова встретила его в другом районе города, на остановке, среди людей. То есть человека, опасного для общества, выпустили на свободу спустя 4 часа! Я требую от властей разобраться с данным инцидентом, потому что я переживаю за свою жизнь и жизни других людей", - возмутилась девушка.

В пресс-службе ДП ВКО прокомментировали ситуацию.

"По данному факту указанный мужчина установлен и помещен в Центр временной адаптации и детоксикации. После чего в отношении него составлен административный протокол, материалы направлены в суд", - сообщили в ведомстве.

Ранее медсестра из Актобе заявила о преследовании со стороны мужчины в течение месяца. В итоге он устроил дебош на ее работе и, как рассказала девушка, сказал, что она будет второй Салтанат. В полиции сообщили, что личность дебошира установили, он состоит на учете у психиатра. Его забрала психиатрическая бригада.

А казахстанская блогерша Дамеля Sweet пожаловалась, что уже месяц ее настойчиво преследует некий молодой человек. Девушка утверждает, что не может выйти на улицу одна. Блогер с миллионной аудиторией предупредила, что обнародует информацию об этом человеке, если что-то подобное повторится еще раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117502-vybezhal-iz-kustov-s-nozhom-povtoryal-seks-hana-devushka-zayavila-o-napadenii-muzhchiny-v-vko/

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