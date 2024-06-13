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Сфотографировала голым: костанайца подозревают в насилии над 12-летней девочкой

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Мужчина задержан
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Igor Vershinsky / Getty Images

В Сети появилась информация о задержании костанайца по подозрению в насилии над 12-летней внучкой его сожительницы. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает МИА "Казинформ".

В социальных сетях указывалось, что 57-летний подозреваемый является сожителем бабушки девочки. Гражданские супруги долгое время проживали вместе, мужчина знал пострадавшую с юного возраста.

Отмечается, что насилие с угрозами началось в январе текущего года. А в апреле подозреваемый якобы оказался один в квартире вместе с внучкой своей сожительницы и полностью разделся. Тогда девочке удалось его сфотографировать голым.

Несовершеннолетняя обо всем рассказала маме, которая сразу же обратилась в полицию. В ДП Костанайской области подтвердили, что зарегистрировали дело по факту насильственных действий сексуального характера.

В ведомстве сообщили, что начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и находится под арестом в следственном изоляторе. По делу проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что по ст.121 УК РК насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в случае совершения таких действий в отношении малолетней - лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Ранее в Шымкенте вынесли приговор местному жителю, еще не достигшему 20-летия. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка и приговорили к 20 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116809-sfotografirovala-golym-kostanayca-podozrevayut-v-nasilii-nad-12-letney-devochkoy/

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