Подполковника уволили со службы за избиение подчиненного в Костанайской области

В Костанайской области подполковника уволили со службы за избиение подчиненного офицера. Об этом рассказали в Центральном региональном военно-следственном управлении МВД РК, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, подполковник Костанайского гарнизона, занимая руководящую должность и находясь на службе, избил подчиненного в присутствии своего непосредственного начальника и других офицеров. Потерпевший получил множественные телесные повреждения.

23 мая Военным судом Акмолинского гарнизона военнослужащий был признан виновным по ч.1 ст.451 УК РК. Уголовное дело прекратили за примирением сторон.

"Данное преступление выявлено сотрудниками ВСУ и военной прокуратуры Костанайского гарнизона в рамках программы профилактики преступлений среди военнослужащих.

При этом начальник военнослужащего всячески пытался укрыть данный факт и покрывал военнослужащего. В рамках рассмотрения представления по ст.200 УПК РК начальник освобожден от занимаемой должности, виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснил начальник Центрального регионального ВСУ МВД Мухамед-Кали Карсыбеков.

Отметим, что по ч.1 ст.451 УК РК превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в Актюбинской области осудили военнослужащего - его обвиняли в дезертирстве с вверенным ему оружием с территории гарнизона, разбое и угоне автомобиля. Рядового приговорили к пяти годам лишения свободы.