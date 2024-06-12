"Провела в изоляторе 2,5 месяца": пенсионерку из Жамбылской области заподозрили в хищении

В Жамбылской области экс-бухгалтера ТОО, которая уже вышла на пенсию, заподозрили в мошенничестве. При этом ранее женщина проходила по этому делу лишь свидетелем, передает телеканал "Астана".

Как сообщили защитники, дело в отношении бывшего бухгалтера ТОО в Жамбылской области возбудили через два года после ее выхода на пенсию. 65-летнюю женщину изначально пригласили в качестве свидетеля, однако потом она стала подозреваемой. Причем, по словам адвокатов, обвиняют ее в хищении, которое якобы произошло в то время, когда она там уже не работала.

"Следствие ведется однобоко. Все доводы стороны защиты просто отвергаются. Нет в материалах уголовного дела сведений, которые бы подтверждали виновность нашей подзащитной", – заявил адвокат Георгий Книжин.

При этом отмечается, что женщина два с половиной месяца провела в СИЗО. Сейчас подозреваемая пенсионерка уже находится под домашним арестом, однако адвокаты утверждают, что ее здоровье ухудшилось, и она не может ходить.

"У нее поражение нижних конечностей пошло. Когда ее водворили в следственный изолятор, задержали с такими болезнями, она провела там 2,5 месяца. И получается так, что у нее началось гноение ноги, которое до сих пор вылечить мы не можем. В таком состоянии человек пробыл в следственном изоляторе, хотя первого фигуранта главного отпустили сразу на домашний арест на первом суде", – сообщил защитник и родственник подозреваемой Игорь Масленко.

Сейчас, по данным телеканала, сторона защиты пытается добиться встречи с региональным прокурором, но пока им этого не удалось. Они уверяют, что имеются экспертизы, доказывающие невиновность женщины.

Экс-бухгалтера обвиняют в хищении бюджетных средств путем мошенничества. Однако другая информация по делу разглашению не подлежит.

"Соответственно, ее действия квалифицируются соответствующими статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан. В данное время уголовное дело на стадии окончания", – отметил глава Управления досудебного расследования прокуратуры Жамбылской области Сакен Байталиев.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.