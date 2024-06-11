Силовики провели спецоперацию в Костанае (видео)

В Костанае был задержан 30-летний местный житель по подозрению в пропаганде терроризма с использованием средств массовой информации, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области.

"Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления Сабит Ибраемов.

Он также отметил, что по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.

За пропаганду терроризма ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни - до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 28 мая Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан. По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан мужчины прибыли в этом году, постоянной работы не имели. По данному факту начали расследование по ч.2 ст.256 УК РК.

Также в Шымкенте был задержан мужчина, подозреваемый в пропаганде идей терроризма через социальные сети. КНБ показал кадры спецоперации.