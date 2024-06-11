Павлодарка заявила в полицию на сына
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Павлодарка заявила в полицию на сына, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал. Дебошира привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации пресс-службы ведомства, в полицию обратилась жительница Павлодара и попросила принять меры в отношении сына, который в алкогольном опьянении устроил дома скандал и выражался в ее адрес нецензурной бранью.
За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, дебошир подвергнут аресту сроком на 10 суток. Также вынесено защитное предписания на 30 суток и установлены особые требования к его поведению.
"С начала года в отношении 2307 лиц, допустивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, вынесены защитные предписания, за нарушение которых к административной ответственности привлечены 157 правонарушителей", - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.
По ходатайству полиции судами установлено 570 особых требований к поведению правонарушителей, в том числе на запрет употребления алкогольных напитков - 478. Свыше двух тысяч защитных предписаний выписаны семейным дебоширам.
"Установление особых требований к поведению является мерой административно-правового воздействия. Только с начала года по ходатайству полиции судами установлено 570 особых требований. Данные лица ставятся на профилактический учет и за ними осуществляется профилактический контроль. Нарушение особых требований влечет административный арест на 10 суток, при повторном нарушении - арест до 20 суток", - подчеркнул спикер.
В полиции отметили, что правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений находятся на особом контроле.
Напомним, ранее в Жамбылской области рассмотрели административное дело в отношении мужчины, устроившего скандал и обматерившего своего отца. Последний попросил наказать сына, поскольку такие действия с его стороны были неоднократно. В итоге мужчина был признан виновным и арестован на 10 суток.
Такое же наказание получил алматинец, который избил свою мать. Кроме того, был запланирован суд по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115393-pavlodarka-zayavila-v-policiyu-na-syna/