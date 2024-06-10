Полиция показала переписку жительницы Костаная с наркоторговцами

Полиция Костаная установила подозреваемую в рекламе интернет-магазинов по продаже наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По версии полиции, она наносила рекламу на стены зданий.

По данным Telegram-канала Polisia.kz, 34-летняя жительница Костаная нашла незаконную работу на одном из каналов приложения. Именно в Telegram она вела переписку с админом канала, который разъяснял условия и суммы вознаграждения.

"Женщина наносила аэрозольными баллончиками рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков на зданиях областного центра и даже была замечена в Кокшетау, где также занималась наркорекламой", -сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, проводится следствие. За пропаганду наркотических средств ей грозит до 6 лет лишения свободы. В полиции добавили, что проверяется причастность сожителя женщины.

Отметим, что по статье 299 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей; с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов; с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Павлодаре прошел очередной рейд по ликвидации надписей с адресами интернет-магазинов по продаже наркотиков. Очаги наркорекламы на улицах Павлодара выявляются в ходе мониторинга чат-бота "Теневой герой" в мессенджере Telegram, в который ежедневно поступают сообщения от неравнодушных граждан.

До этого сообщалось, что в Астане были задержаны подозреваемые в рекламе наркотиков и их дальнейшем сбыте. При обыске у них были найдены наклейки магазинов и свертки с веществом. Наклейки были приобретены через Telegram-канал.