Любителей "дешевого авторитета" наказывают в Павлодарской области

В Павлодарской области ведется борьба с тонировкой, которую водители сами приклеивают на передние стекла авто и тем самым ограничивают обзор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1551 водитель наказан за тонировку и установление дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя.

"Павлодарские водители стали забывать ПДД. В летнее время на дорогах города стали чаще встречаться затонированные автомобили. Чтобы создать полумрак в салоне, многие владельцы пренебрегают ПДД и наклеивают пленку на передние боковые стекла. Эксплуатация таких транспортных средств запрещена", - отметили в полиции.

Только за выходные дни в Павлодарской области остановили 11 водителей, установивших дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя.

К примеру, в Экибастузе на улице Сатпаева остановили автомобиль Audi, на передних боковых стеклах которого были установлены дополнительные предметы в виде пленки.

"Во время рейдовых мероприятий сотрудники полиции останавливают автомашины, водители которых нарушают ПДД: согласно п.7.3 запрещено нанесение покрытия либо наклейка прозрачной цветной пленки на ветровых или передних боковых стеклах кабины или салона механического транспортного средства", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В полиции отметили, что все нарушители привлечены к административной ответственности, на каждого наложен штраф. Тонировочные пленки и установленные дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя, устраняли на месте.

"Полицейские на постоянной основе проводят разъяснительную работу о запрете использования тонировки но, тем не менее, некоторые водители таким поведением хотят показать "дешевый авторитет". Помимо пленок, водители устанавливают дополнительные предметы в виде шторки, которые также ограничивают обзор", - пояснили в ведомстве.

Стражи порядка напомнили, что нанесение такого покрытия значительно снижает видимость. При отсутствии тонировки автомобилист способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, тонированные же стекла снижают это расстояние до 35-70 метров.

"При плохих погодных условиях, например, дожде, ситуация становится еще хуже. Негативные последствия очевидны - при движении по дороге на большой скорости, когда за считанные секунды автомобиль преодолевает десятки метров, изменение дальности обзора водителя пагубно влияет на показатель риска попадания в ДТП", - предупредили в полиции.

Ранее мы рассказывали, что тонировку делают с помощью тонкой пленки, которую крепят на внутреннюю поверхность стекол. Но такой дизайн не всегда одобряется законом. В Казахстане под запретом тонирование обзорных стекол авто, которое нарушает стандарты. За это предусмотрен административный штраф.

А в Восточно-Казахстанской области предлагают сделать определенное исключение из правил дорожного движения для китайских туристов. Дело в том, что в Китае не запрещается использование полной тонировки на автомобилях, а в Казахстане это нарушает ПДД.