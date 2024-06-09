Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске (видео)

В Уральске полицейские остановили автомобиль, в котором находились пьяные водитель и пассажир. в Итоге пассажир авто напал на правоохранителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 8 июня на улице Ихсанова. Полицейские остановили автомобиль Lexus.

"В авто находились водитель и пассажир, оба в нетрезвом состоянии. При попытке доставления водителя в медицинское учреждение, пассажир препятствовал сотрудникам полиции и оказал неповиновение", - говорится в сообщении полиции.

Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчина привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия решения.

В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.

Напомним, ранее в Шымкенте водитель "прокатил" на капоте своего авто полицейского, который пытался его остановить. Автолюбителя привлекли к ответственности.

А в середине мая сообщалось, что в Костанайской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского - правоохранителя нашли мертвым во дворе своего дома.