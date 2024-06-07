Мефедрон нашли в квартире у 21-летнего парня в ВКО: полиция показала кадры задержания

В Усть-Каменогорске задержан 21-летний мужчина, у которого нашли мефедрон весом около 500 граммов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Возбуждено уголовное дело.

По данным издания Polisia.kz, в Усть-Каменогорске задержан 21-летний мужчина. В квартире, в которой происходило задержание, нашли мефедрон.

"В Усть-Каменогорске оперативники задержали 21-летнего “склад-фасовщика” интернет-магазина. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого мефедрон общим весом около 500 граммов. По факту незаконной переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, проводится расследование, подозреваемый с санкции суда арестован", - сказано в сообщении полиции.

В полиции добавили, что в ВКО с начала года выявлено более 60 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 52 факта с целью сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 46 кг различных видов наркотиков.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Накануне в Алматы арестовали мужчину, который ждал посылку с наркотическими средствами из Таиланда – запрещенные вещества обнаружили таможенники. Ранее в Астане задержали водителя и пассажира авто, у которых нашли 2 килограмма наркотиков.

В апреле полицейские Шымкента задержали жителя Алматы, подозреваемого в сбыте наркотиков. 20-летнего парня поймали с пачкой из-под чипсов, в которой был мефедрон.