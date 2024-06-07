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Хищение крепости для фильма "Кочевник" : осужден бывший вице-президент "Казахфильма"

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Крепость для фильма "Кочевник"
Крепость для фильма "Кочевник". Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Осужден вице-президент АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова, сообщили в Антикоррупционном ведомстве, передает NUR.KZ.

Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова - Жубандыкова С.

По информации ведомства, он осужден за хищение Бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу Или, Алматинской области, путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству.

Приговором суда Жубандыкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

Кроме того, проведенной работой по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ноябре прошлого года в Антикоре сообщили, что в 2017 году построенная в рамках кинофильма "Кочевник" на берегу реки Или в Алматинский области бутафорская крепость "Туркестан" была продана коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством Министерства культуры и спорта (позже министерство было разделено на два), по цене ниже рыночной - по цене в 44 раза дешевле, чем ее построили.

Тогда же в ведомстве заявили о проверке по данному делу Арыстанбека Мухамедиулы - экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея.

Самого Мухамедиулы, к слову, осудили в феврале этого года, назначив наказание в виде 11 лет лишения свободы. Его обвиняли сразу по нескольким статьям - суд назначил по каждой из них наказание, варьирующееся от 1 года 6 месяцев до 8 лет 1 месяца лишения свободы.

А до этого, год назад, в суде столицы постановили признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса, которые ранее ему предъявило обвинение - это организация хищения вверенных бюджетных средств в группе лиц в сговоре в особо крупном размере, а также их присвоение или растрата. Тогда экс-чиновнику назначили 8 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113755-osuzhden-vice-prezident-kazahfilma/

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