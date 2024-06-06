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"Боялся за жизнь": потерпевший по делу Сатыбалды ответил, почему написал заявление спустя два года

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Мужчина закрыл лицо руками
Мужчина закрыл лицо руками. Иллюстративное фото: Unsplash/Francisco Moreno

Потерпевший Абай Жунусов начал отвечать на вопросы защиты Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда. Он заявил, что обратился с заявлением спустя два года из-за страха за жизнь.

На суде по делу Гульмиры Сатыбалды адвокат стороны защиты спросила, почему с заявлением потерпевший обратился спустя два года.

"Когда со мной это случилось, я находился в шоковом состоянии, я не понимал… я до сих пор в себя прихожу. Я собрался с силами. Чтобы понять, нужно быть в моем состоянии. Я понимал, что я должен был что-то сделать", - сообщил он.

Он отметил, что в Baur Kazakhstan входили несколько компаний, в состав учредителей входила Гульмира Сатыбалды.

"Она мне предложила свои административные ресурсы, ее возможности, широкие возможности в общении лиц, чиновников.

Я когда-то работал на Кайрата Сатыбалды - он был женат с Гульмирой Сатыбалды - он меня пригласил и сказал, что есть ряд проектов, которые под контролем главы государства. Первый проект, по его словам, контролируется чуть ли не первым президентом, второй - Наурыз банк. И еще имел ряд приватизированных активов, в том числе издательство "Дәуір" и книжная фабрика "Кітап". И он меня пригласил, чтобы я помог ему "разрулить" ситуацию, которая возникла в его компании, в "Дәуір". Там было положение с дебиторской и кредиторской ситуацией. Меня пригласили кризис-менеджером. Мне удалось в течение 12-15 месяцев компанию вывести.

Оттуда у меня был горький опыт: я работал - и максимально вложился, чтобы в дальнейшем получить бонусы, вознаграждение. В конечном итоге компания стоила около 30 млн долларов. С моим участием и кредит закрылся, и производство сохранили. И, в конечном итоге, компания была передана Светлане Мырзахметовне, матери, а я ушел практически без ничего. Я считал, что я много вложился, чтобы меня вознаградили. Но я не получил. Потом ко мне обратился, что у меня возможности большие. Это было с ее стороны.

Я сожалел, когда это со мной случилось. Я просто был в шоке от происходящего беспредела", - заявил потерпевший.

"Вам было выгодно такое сотрудничество?" - спросила адвокат.

"Находясь в таком положении, как вы думаете?" - ответил вопросом на вопрос потерпевший. Он подчеркнул, что жалеет о сотрудничестве и ранее пройденном пути.

Он также ответил на реплику адвоката, что противостоять он начал лишь спустя два года после произошедшего.

"Конечно, за последние 5 лет я до сих пор отстаиваю свои права. Когда меня обвинили, я не говорил, что я виновен. Кроме того, что на меня давили, Гульмира хотела, чтобы я ползком пришел и просил: "Отпустите меня, я буду делать все что вы хотите, буду золотой рыбкой вашей и взамен ничего не просить. У меня не было практики защиты: бороться, биться… я бы, наверное, предпринял. Я боялся за свою жизнь", - сказал потерпевший.

На вопрос защиты, почему не обратился за помощью после смены президента, он сообщил, что не знал, какова политика и полномочия у нового президента.

"Я не знал, какая политика, какие полномочия (у нового президента). Люди Назарбаева управляли дальше. Она же не действовала так: сменился президент - и надо его отпускать… нет, так не произошло. Кайрат Сатыбалды сказал: красное - по красному, черное - по черному… он демонстрировал свои возможности. Я не могу иначе думать. Я знал, что у них ресурсы имелись достаточные, даже если президент сменился. Они могли обращаться к президенту, членам семьи", - рассказал Жунусов.

Он добавил, что все решения по бизнесу принимались совместно. Кроме того, Абай Жунусов поспорил на суде с ее защитниками, заявив, что они улыбаются и ехидничают.

"Я был испуган. Я не знал, как остановить ее, я думал может она остановится. Меня охватил страх, я испугался, но не мог никому сказать. Я не смог не только думать и сказать – позвоните кому-то. Когда полиция приехала, я боялся, что станет еще хуже", - рассказывал потерпевший.

В какой-то момент потерпевший посчитал, что защитники улыбаются и ехидничают.

"Вы издеваетесь над моими чувствами", - заявил он.

Адвокат ответила, что он неправильно оценил мимику.

"Как только я почувствую, что к вам идет личная неприязнь или мимика какая-то, я ее остановлю, я вам обещаю", - разрешил ситуацию судья.

Суд над Гульмирой Сатыбалды начался в Алматы 3 июня. Представителей СМИ допустили в зал суда, однако им запретили снимать подсудимых и их защитников. Показания в суде дал потерпевший Абай Жунусов.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы - племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года. В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказывал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы. В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий. Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы. 30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года - и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113212-ya-boyalsya-za-svoyu-zhizn-poterpevshiy-po-delu-satybaldy-otvetil-pochemu-obratilsya-s-zayavleniem-spustya-dva-goda/

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