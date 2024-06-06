"Боялся за жизнь": потерпевший по делу Сатыбалды ответил, почему написал заявление спустя два года

Потерпевший Абай Жунусов начал отвечать на вопросы защиты Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда. Он заявил, что обратился с заявлением спустя два года из-за страха за жизнь.

На суде по делу Гульмиры Сатыбалды адвокат стороны защиты спросила, почему с заявлением потерпевший обратился спустя два года.

"Когда со мной это случилось, я находился в шоковом состоянии, я не понимал… я до сих пор в себя прихожу. Я собрался с силами. Чтобы понять, нужно быть в моем состоянии. Я понимал, что я должен был что-то сделать", - сообщил он.

Он отметил, что в Baur Kazakhstan входили несколько компаний, в состав учредителей входила Гульмира Сатыбалды.

"Она мне предложила свои административные ресурсы, ее возможности, широкие возможности в общении лиц, чиновников.

Я когда-то работал на Кайрата Сатыбалды - он был женат с Гульмирой Сатыбалды - он меня пригласил и сказал, что есть ряд проектов, которые под контролем главы государства. Первый проект, по его словам, контролируется чуть ли не первым президентом, второй - Наурыз банк. И еще имел ряд приватизированных активов, в том числе издательство "Дәуір" и книжная фабрика "Кітап". И он меня пригласил, чтобы я помог ему "разрулить" ситуацию, которая возникла в его компании, в "Дәуір". Там было положение с дебиторской и кредиторской ситуацией. Меня пригласили кризис-менеджером. Мне удалось в течение 12-15 месяцев компанию вывести.

Оттуда у меня был горький опыт: я работал - и максимально вложился, чтобы в дальнейшем получить бонусы, вознаграждение. В конечном итоге компания стоила около 30 млн долларов. С моим участием и кредит закрылся, и производство сохранили. И, в конечном итоге, компания была передана Светлане Мырзахметовне, матери, а я ушел практически без ничего. Я считал, что я много вложился, чтобы меня вознаградили. Но я не получил. Потом ко мне обратился, что у меня возможности большие. Это было с ее стороны.

Я сожалел, когда это со мной случилось. Я просто был в шоке от происходящего беспредела", - заявил потерпевший.

"Вам было выгодно такое сотрудничество?" - спросила адвокат.

"Находясь в таком положении, как вы думаете?" - ответил вопросом на вопрос потерпевший. Он подчеркнул, что жалеет о сотрудничестве и ранее пройденном пути.

Он также ответил на реплику адвоката, что противостоять он начал лишь спустя два года после произошедшего.

"Конечно, за последние 5 лет я до сих пор отстаиваю свои права. Когда меня обвинили, я не говорил, что я виновен. Кроме того, что на меня давили, Гульмира хотела, чтобы я ползком пришел и просил: "Отпустите меня, я буду делать все что вы хотите, буду золотой рыбкой вашей и взамен ничего не просить. У меня не было практики защиты: бороться, биться… я бы, наверное, предпринял. Я боялся за свою жизнь", - сказал потерпевший.

На вопрос защиты, почему не обратился за помощью после смены президента, он сообщил, что не знал, какова политика и полномочия у нового президента.

"Я не знал, какая политика, какие полномочия (у нового президента). Люди Назарбаева управляли дальше. Она же не действовала так: сменился президент - и надо его отпускать… нет, так не произошло. Кайрат Сатыбалды сказал: красное - по красному, черное - по черному… он демонстрировал свои возможности. Я не могу иначе думать. Я знал, что у них ресурсы имелись достаточные, даже если президент сменился. Они могли обращаться к президенту, членам семьи", - рассказал Жунусов.

Он добавил, что все решения по бизнесу принимались совместно. Кроме того, Абай Жунусов поспорил на суде с ее защитниками, заявив, что они улыбаются и ехидничают.

"Я был испуган. Я не знал, как остановить ее, я думал может она остановится. Меня охватил страх, я испугался, но не мог никому сказать. Я не смог не только думать и сказать – позвоните кому-то. Когда полиция приехала, я боялся, что станет еще хуже", - рассказывал потерпевший.

В какой-то момент потерпевший посчитал, что защитники улыбаются и ехидничают.

"Вы издеваетесь над моими чувствами", - заявил он.

Адвокат ответила, что он неправильно оценил мимику.

"Как только я почувствую, что к вам идет личная неприязнь или мимика какая-то, я ее остановлю, я вам обещаю", - разрешил ситуацию судья.

Суд над Гульмирой Сатыбалды начался в Алматы 3 июня. Представителей СМИ допустили в зал суда, однако им запретили снимать подсудимых и их защитников. Показания в суде дал потерпевший Абай Жунусов.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы - племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года. В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказывал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы. В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий. Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы. 30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года - и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.