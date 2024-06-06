Задержания провел АФМ в Алматы, Уральске и Астане (видео)
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Сотрудники АФМ, полиции и прокуратуры Алматы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков через госграницу, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.
Как сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, задержания прошли не только в Алматы, но и в Астане и Уральске.
По версии следствия, задержанные получали из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем продавали на территории Казахстана.
"При этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления", - рассказали в АФМ.
По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны, а в Алматы - выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Четверо задержанных водворены в ИВС.
Отметим, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики - растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.
Наркотические средства - вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.
Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, -
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113197-zaderzhaniya-provel-afm-v-almaty-uralske-i-astane/