Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Помочь в "поимке преступников" стали предлагать мошенники казахстанцам

Опубликовано:

Человек держит в руке маску. На заднем плане мониторы
Человек держит маску: Freepik

Не является ли фейком рассылка от Департамента полиции Астаны с предупреждением о новом виде мошенничества, проверили фактчекеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Stopfake.kz.

По данным сайта, казахстанцы начали получать сообщения, в которых Департамент полиции Астаны предупреждает о новом виде мошенничества. Проверка показала, что рассылка действительно от государственного ведомства. Таким образом полицейские предупреждают граждан, чтобы они не попались на крючок аферистов.

"Злоумышленники, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, представляясь руководителями государственных учреждений и выставляя их фото и видео, говорят, что проводится специальная операция по задержанию правонарушителей. Далее - убеждают в необходимости личного участия в поимке преступников.

К примеру, мошенники, используя нейросеть и копируя внешность первого заместителя начальника ДП города Астаны Эльдара Даниярова, осуществляют звонки по видеосвязи, после чего оповещают о якобы проводимых следственных действиях и путем психологического давления принуждают граждан к передаче своих личных сбережений на страховые счета Национального банка. К тому же, злоумышленникам удается убедить граждан реализовать свое имущество, оформить на себя заем, а вырученные денежные средства - перевести на подставные счета", - цитирует сайт ДП Астаны.

Пример данного мошенничества приводят полицейские в Instagram региональной газеты "Костанайские новости".

"Журналисту из Лисаковска пришло сообщение в мессенджере о том, что в Союзе журналистов проводится проверка со стороны КНБ и с ним в ближайшее время свяжутся сотрудники. "Заботливый" собеседник уточнил, что написал с целью предупредить, и представился председателем правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаевым. И на аватаре было его фото. Даже не беря во внимание нынешнее должностное положение Матаева (это реальный человек), столь странное предупреждение сбило с толку неудавшуюся жертву.

Далее по алгоритму последовали звонки из разных "органов", а потом - и видеозвонок от "сотрудника департамента полиции вашей области". Жертве сообщили, что мошенники сняли с его счетов крупную сумму и перевели на счет в поддержку СВО. И теперь в отношении этого журналиста заведено уголовное дело по статье, связанной с пособничеством в терроризме. Лжеправоохранитель объяснил, что для доказательства невиновности необходимо открыть карту онлайн. Прокололись мошенники на том, что не смогли назвать область", - рассказал порталу "Костанайские новости" начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области капитан полиции Олжас Магыпаров.

В июне по 350 тыс. тенге каждому казахстанцу от "президента" пообещали мошенники в соцсетях. Ранее сообщалось, что мошенники рассылают казахстанцам сообщения с аккаунтов с изображением начальника Департамента полиции Алматы. Недавно мы писали материал о том, что мошенники все чаще представляются сотрудниками КНБ.

В мае текущего года жители Актюбинской области стали получать письма на "фирменном бланке КНБ", отправленные мошенниками, а также сообщения о "закрепленном кураторе".

На недавнем брифинге в МВД журналистам рассказали о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев. Как на них не попасться - инструкция по данной ссылке.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113131-pomoch-v-poimke-prestupnikov-stali-predlagat-moshenniki-kazahstancam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.