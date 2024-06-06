Помочь в "поимке преступников" стали предлагать мошенники казахстанцам

Не является ли фейком рассылка от Департамента полиции Астаны с предупреждением о новом виде мошенничества, проверили фактчекеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Stopfake.kz.

По данным сайта, казахстанцы начали получать сообщения, в которых Департамент полиции Астаны предупреждает о новом виде мошенничества. Проверка показала, что рассылка действительно от государственного ведомства. Таким образом полицейские предупреждают граждан, чтобы они не попались на крючок аферистов.

"Злоумышленники, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, представляясь руководителями государственных учреждений и выставляя их фото и видео, говорят, что проводится специальная операция по задержанию правонарушителей. Далее - убеждают в необходимости личного участия в поимке преступников.

К примеру, мошенники, используя нейросеть и копируя внешность первого заместителя начальника ДП города Астаны Эльдара Даниярова, осуществляют звонки по видеосвязи, после чего оповещают о якобы проводимых следственных действиях и путем психологического давления принуждают граждан к передаче своих личных сбережений на страховые счета Национального банка. К тому же, злоумышленникам удается убедить граждан реализовать свое имущество, оформить на себя заем, а вырученные денежные средства - перевести на подставные счета", - цитирует сайт ДП Астаны.

Пример данного мошенничества приводят полицейские в Instagram региональной газеты "Костанайские новости".

"Журналисту из Лисаковска пришло сообщение в мессенджере о том, что в Союзе журналистов проводится проверка со стороны КНБ и с ним в ближайшее время свяжутся сотрудники. "Заботливый" собеседник уточнил, что написал с целью предупредить, и представился председателем правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаевым. И на аватаре было его фото. Даже не беря во внимание нынешнее должностное положение Матаева (это реальный человек), столь странное предупреждение сбило с толку неудавшуюся жертву.

Далее по алгоритму последовали звонки из разных "органов", а потом - и видеозвонок от "сотрудника департамента полиции вашей области". Жертве сообщили, что мошенники сняли с его счетов крупную сумму и перевели на счет в поддержку СВО. И теперь в отношении этого журналиста заведено уголовное дело по статье, связанной с пособничеством в терроризме. Лжеправоохранитель объяснил, что для доказательства невиновности необходимо открыть карту онлайн. Прокололись мошенники на том, что не смогли назвать область", - рассказал порталу "Костанайские новости" начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области капитан полиции Олжас Магыпаров.

В июне по 350 тыс. тенге каждому казахстанцу от "президента" пообещали мошенники в соцсетях. Ранее сообщалось, что мошенники рассылают казахстанцам сообщения с аккаунтов с изображением начальника Департамента полиции Алматы. Недавно мы писали материал о том, что мошенники все чаще представляются сотрудниками КНБ.

В мае текущего года жители Актюбинской области стали получать письма на "фирменном бланке КНБ", отправленные мошенниками, а также сообщения о "закрепленном кураторе".

На недавнем брифинге в МВД журналистам рассказали о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев. Как на них не попасться - инструкция по данной ссылке.