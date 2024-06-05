"Получил 6 млн тенге": главу отдела отправили в колонию в Атырау

Вынесен приговор в отношении руководителя отдела охраны труда и безопасности Управления государственной инспекции труда Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, в суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки в значительном размере (ч.4 ст.28 - ч.2 ст.367 УК) и покушении на хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием (ч.3 ст.24 - п.п.1,2 ч.3 ст.190 УК). Судом установлено, что руководитель отдела охраны труда и безопасности управления госинспекции труда уговорил директора ТОО (в отношении него было зарегистрировано уголовное дело) дать взятку должностному лицу.

"Обманул, сообщил тому, что за вознаграждение может изменить акт комиссии специального расследования несчастного случая.

Подсудимый за положительное решение этого вопроса получил от директора ТОО 6 млн тенге", - рассказали в Верховном суде.

Здесь отметили, что в соответствии со ст.55 УК РК при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств срок основного вида наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать 2/3 максимального срока наказания, предусмотренного санкцией статьи, то есть 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

"Подсудимый признан виновным в предъявленном обвинении, он приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор суда не вступил в законную силу", - проинформировали в ВС РК.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, ГУ "Управление государственной инспекции труда Атырауской области" является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере трудового законодательства в Атырауской области.

Основными задачами являются контроль за исполнением требований трудового законодательства и обеспечения техники безопасности на производстве.

Руководителем управления является Игилик Аубакиров.