Конфликт произошел между женщинами во время раздачи гуманитарной помощи в Кульсары

В Кульсары в результате конфликта во время раздачи гуманитарной помощи одна из местных жительниц получила телесные повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности) рассмотрели в Жылыойском районном суде Атырауской области.

"В мае 2024 года в здании "Нақыш" в Кульсары две гражданки поспорили между собой при выдаче-получении гуманитарной помощи, то есть продуктов. Обвиняемая толкнула потерпевшую, в результате чего она упала и получила телесные повреждения", - установил суд.

Вина женщины в совершении административного правонарушения была полностью доказана заключением судебной медицинской экспертизы, видео- и аудиозаписью, заявлением, объяснениями, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшей причинен вред здоровью легкой степени.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за административное правонарушение, признано отсутствие привлечения женщины к административной ответственности, наличие на ее иждивении несовершеннолетнего ребенка в возрасте 14 лет. Отягчающих обстоятельств не установлено.

С применением ч.2 ст.829-11 КоАП суд наложил на женщину административный штраф в размере 38 766 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

В соответствии с ч.2 ст.829-11 КоАП РК суд с учетом установления определенных обстоятельств вправе сократить размер административного штрафа, наложенного на лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, но не более чем на 30 процентов от общей суммы штрафа.