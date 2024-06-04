За приставания к мальчику в Костанае осудили мужчину

В Костанае мужчину арестовали на 15 суток за оскорбительное приставание к несовершеннолетнему 2016 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию суда.

Из информации, опубликованной на сайте Костанайского областного суда, стало известно о рассмотренном деле в отношении мужчины, который в общественном месте "оскорбительно приставал" к несовершеннолетнему.

"Рассмотрено дело в отношении А. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 434 КоАП. Согласно протоколу, 2 июня 2024 года в городе Костанае А., находясь в общественном месте, оскорбительно приставал к несовершеннолетнему Ф. 2016 г.р., схватил его и выражался нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц, выразил неуважение к окружающим.

В судебном заседании А. вину признал. Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 15 суток", - сказано в сообщении суда.

В суде добавили, что в отношении осужденного установлены особые требования к поведению А. на срок шесть месяцев в виде:

запрета употребления алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ;

вопреки воле потерпевших розыска, преследования, посещения, ведения устных, телефонных переговоров и вступление в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи.

Отметим, что в соответствии с ч.1 ст.434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее жителя Астаны подвергли административному аресту на 10 суток за мелкое хулиганство. "По обстоятельствам дела следует, что С. во дворе жилого дома справил естественную нужду на прохожую часть", - сообщили в Telegram-канале столичных судов.

Также сообщалось, что в марте текущего года мужчина во время медосвидетельствования нецензурно выражался в адрес фельдшера и был наказан за мелкое хулиганство.