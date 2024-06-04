Двое сбежали из изолятора: уснувших на посту сотрудников осудили в Актобе
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В Актобе вынесен приговор сотрудникам, охранявшим изолятор временного содержания и уснувшим во время службы, чем воспользовались подозреваемые и сбежали, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актобе, городским судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении трех человек, обвиняемых в халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе (ст.371 ч.1 УК).
Судом установлено, что 11 ноября 2023 года на круглосуточное дежурство в изоляторе временного содержания УП Актобе были назначены дежурный С., охранник поста Н. и выводчик И.
12 ноября с 01.34 до 05.58 все трое уснули на месте несения службы. Заметив, что дежурные спят, находящиеся под стражей двое мужчин в 03.36 неустановленным следствием предметом открыли дверь камеры и вышли из изолятора без каких-либо помех. Далее, оборвав провода магнитного замка входной двери, вышли на улицу.
В их розыске были задействованы сотрудники ДП Актюбинской области, управления полиции, городских и районных подразделений полиции и военнослужащие войсковой части 6655 Национальной гвардии РК. Подозреваемые в течение 4 часов были задержаны и доставлены в изолятор.
"Так, подсудимые совершили уголовное правонарушение, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства вследствие халатности, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, недобросовестного отношения или небрежного отношения к своей деятельности", - отметили в суде.
Двое из них признали свою вину полностью, один - не признал.
В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учел раскаяние двоих подсудимых, а также наличие четырех несовершеннолетних детей у И.
Отягчающим обстоятельством было признано нарушение присяги.
В итоге всех троих приговорили к 1 году ограничения свободы.
Судом также вынесено частное постановление в адрес руководителя ДП Актюбинской области для принятия необходимых мер по недопущению впредь подобных фактов.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что двое задержанных ночью сбежали из изолятора временного содержания в Актобе. Подозреваемые по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Хулиганство" просто прошли мимо спящей охраны и скрылись. Их пропажу обнаружили только утром.
В ходе проведения специальных мероприятий мужчины были задержаны в течение нескольких часов и водворены в ИВС.
В апреле этого года обвиняемому в краже и побеге назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Другой был осужден к 3 годам 3 месяцам лишения свободы.
Добавим, что согласно ст.371 ч.1 УК РК халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112069-dvoe-sbezhali-iz-izolyatora-usnuvshih-na-postu-sotrudnikov-osudili-v-aktobe/