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Осужденного экс-чиновника оправдали в Казахстане

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Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

Верховный суд оправдал бывшего руководителя районного отдела культуры и развития языков в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором Коргалжынского районного суда Акмолинской области Ахмет на 3 года лишился права занимать должности на госслужбе.  

Из приговора суда следует, что Ахмет, являясь руководителем райотдела культуры и развития языков, заключил договор с Центром занятости о предоставлении государственной поддержки на бесплатные курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки для безработных.

В рамках договора со 2 июля по 31 декабря 2014 года для прохождения практики была направлена Нуркенова, которая в последующем поставила в известность Ахмета о том, что поступила в университет и не будет работать.

С целью бесперебойной работы райотдела культуры и развития языков Ахмет, не расторгнув с ней договор, принял на ее место Жуматаеву на основании дополнительного соглашения.

"Деньги, полученные от Нуркеновой (сентябрь, октябрь и ноябрь) в размере 100 008 тенге, фактически получены Жуматаевой", - отметили в Генеральной прокуратуре.

Указанные действия Ахмета суд квалифицировал по ч.2 ст.307 УК (в редакции 1997 года) как злоупотребление должностными полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде материального ущерба на сумму 100 008 тенге.

Между тем в качестве обязательного признака данного состава преступления предусмотрено наличие конкретных последствий.

"Однако указанная сумма не может быть признана в качестве существенного вреда, поскольку установлено, что безработная Жуматаева, трудоустроившись, фактически выполняла весь необходимый объем работы в соответствии с договором, за что и получила заработную плату за отработанное время", - отметили в надзорном органе.

Учитывая данные обстоятельства, генеральный прокурор опротестовал приговор суда. Постановлением Верховного суда Ахмет был оправдан с разъяснением права на реабилитацию.

Ранее Верховный суд восстановил в должности директора университетского госпиталя, взыскав в его пользу зарплату за время вынужденного прогула. Суд установил, что оснований для увольнения мужчины у работодателя не было.

А в Карагандинской области отменили приговор и направили дело на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания в ином составе. Это произошло из-за того, что обвиняемые и потерпевший сидели вместе на скамье подсудимых и сформировали у присяжных заседателей "неверное понимание ситуации".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111526-osuzhdennogo-eks-chinovnika-opravdali-v-kazahstane/

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