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Спецназ задержал предполагаемых домушников в Алматы

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Задержание
Задержание подозреваемых. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержали мужчин, которых подозревают в нескольких квартирных кражах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Их поймали при выходе из квартиры.

По данным портала Polisia.kz, в Алматы задержаны двое подозреваемых в квартирных кражах. В сообщении сказано, что к кражам причастны двое приезжих из Туркестанской и Кызылординской областей. 

Перчатки домушников
Перчатки подозреваемых. Фото: Polisia.kz

"На данном этапе расследования установлена их причастность, как минимум, к четырем квартирным кражам. Спецоперацию сотрудники криминальной полиции провели при содействии полицейского спецназа. Подозреваемые были блокированы на выходе из квартиры в одном из домов в микрорайоне Кулагер, откуда они похитили чужие сбережения и золотые изделия.

Оба фигуранта взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим возможным преступлениям", — сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

В полиции добавили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ключи на земле
Ключи. Фото: Polisia.kz

Ранее сообщалось, что столичные стражи порядка провели задержание предполагаемых воров-домушников в Алматы - злоумышленники с украденным сумели уехать из Астаны. По версии полиции, им удалось совершить кражу золотых изделий, а также 5 тыс. долларов. Помимо этого, злоумышленники нашли ключи от машины, вскрыли авто, но не нашли в салоне ничего ценного.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, – наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111481-specnaz-zaderzhal-predpolagaemyh-domushnikov-v-almaty/

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