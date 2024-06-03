Павлодарка попросила полицейских забрать ее мать

Жительница Павлодара обратилась в полицию в связи с тем, что ее пьяная мать буянила. Нарушительницу порядка привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для усмирения домочадцев иной раз требуется помощь полиции.

Стражи порядка рассказали, что имеют место факты, когда женщины не дают покоя своим семьям. Недавно два случая произошли в соседних домах.

"Поступил звонок, что в подъезде дома 134 по улице Естая женщина в состоянии опьянения пинает двери соседей и скандалит. А из дома 134/2 по той же улице в полицию обратилась дочь и попросила забрать мать, которая в пьяном состоянии буянила", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Также в полицию обратился горожанин и рассказал о том, что его отец в алкогольном состоянии дебоширит в квартире.

Участковыми инспекторами все нарушители были привлечены к административной ответственности, материалы направлены в суд.

"С начала года в Павлодарском регионе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечены к административной ответственности 3143 гражданина. Одной из действенных мер в отношении семейных дебоширов является вынесение защитных предписаний и установление особых требований к поведению. Только в текущем году выставлено 2329 защитных предписаний в отношении правонарушителей, судами по представлению стражей правопорядка установлено 580 особых требований к поведению", - пояснил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В полиции уточнили, что при установлении особых требований налагается запрет разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и недееспособных членов его семьи. Также запрещено приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия и употреблять алкогольные напитки. Кроме того, по представлению участкового инспектора судом у владельцев гражданского оружия аннулируется разрешение на хранение и ношение гладкоствольного оружия.

"Умалчивание фактов насилия в быту может стать причиной более серьезных преступлений. Никто не должен терпеть противоправные деяния со стороны членов семей, родственников", - отметили в ведомстве.

Стражи правопорядка напомнили, если вы стали свидетелем или жертвой бытового насилия, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 102.

Ранее в Астане молодая женщина, будучи пьяной, устроила скандал с продавщицей, а также разбила оборудование минимаркета. Ей назначили штраф. А другая жительница столицы в состоянии алкогольного опьянения повредила рекламную вывеску кафе, за что ее арестовали на несколько суток.

В Жезказгане стражи порядка задержали пьяную женщину, подозреваемую в угоне "ГАЗели". Далеко уехать она не смогла из-за столкновения с другой машиной. Ведется досудебное расследование по факту неправомерного завладения автомобилем.