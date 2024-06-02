Водителя с подложными номерами выявили в Актау

Водителя, который ездил на авто с подложными номерами, выявили в Актау - мужчине грозит наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УП Актау.

Нарушитель был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

Полицейские обнаружили, что на автомобиле был установлен подложный номерной знак.

На водителя был составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками).

В настоящее время автомобиль водворен на штрафстоянку.

Согласно статье 590 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.