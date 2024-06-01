Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Граждане Афганистана заплатили по 7 тыс. долларов, чтобы перейти границу в Казахстане

Опубликовано:

Задержанные в ЗКО
Задержанные. Фото: ДКНБ по ЗКО/mgorod.kz

27 мая на территории района Байтерек в ЗКО в 70 метрах от государственной границы пограничный наряд задержал пять граждан Афганистана. Об этом сообщили в ДКНБ региона, передает "Мой город".

"Граждане Афганистана прибыли в Казахстан с намерением в дальнейшем выехать через территорию Российской Федерации в одну из стран Европы для поиска работы и лучших условий жизни.

При этом у них не имелось соответствующих виз для въезда в Россию и страны Европы, они решили нелегально перейти границу из РК в РФ. Каждый иностранец заплатил от 5 тысяч до 7 тысяч долларов США "проводникам", которые пообещали скрытно перевести их через государственную границу. Однако "проводники" своих обещаний не выполнили и оставили их около границы. В итоге их задержали пограничник", - сообщили в ДКНБ по ЗКО.

Иностранцев в судебном порядке привлекли к административной ответственности, им запретили въезжать в Казахстан в течение 5 лет. Кроме того, их выдворили в Афганистан.

Напомним, в прошлом году в Западно-Казахстанской области на границе с Россией были задержаны пятеро иностранцев, которые прибыли в нашу страну в качестве туристов. Они пытались незаконного пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска.

Также военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы 9 иностранцами, которые направлялись в страны Евросоюза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110641-grazhdane-afganistana-zaplatili-po-7-tys-dollarov-chtoby-pereyti-granicu-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.