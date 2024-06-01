Граждане Афганистана заплатили по 7 тыс. долларов, чтобы перейти границу в Казахстане
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27 мая на территории района Байтерек в ЗКО в 70 метрах от государственной границы пограничный наряд задержал пять граждан Афганистана. Об этом сообщили в ДКНБ региона, передает "Мой город".
"Граждане Афганистана прибыли в Казахстан с намерением в дальнейшем выехать через территорию Российской Федерации в одну из стран Европы для поиска работы и лучших условий жизни.
При этом у них не имелось соответствующих виз для въезда в Россию и страны Европы, они решили нелегально перейти границу из РК в РФ. Каждый иностранец заплатил от 5 тысяч до 7 тысяч долларов США "проводникам", которые пообещали скрытно перевести их через государственную границу. Однако "проводники" своих обещаний не выполнили и оставили их около границы. В итоге их задержали пограничник", - сообщили в ДКНБ по ЗКО.
Иностранцев в судебном порядке привлекли к административной ответственности, им запретили въезжать в Казахстан в течение 5 лет. Кроме того, их выдворили в Афганистан.
Напомним, в прошлом году в Западно-Казахстанской области на границе с Россией были задержаны пятеро иностранцев, которые прибыли в нашу страну в качестве туристов. Они пытались незаконного пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска.
Также военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы 9 иностранцами, которые направлялись в страны Евросоюза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110641-grazhdane-afganistana-zaplatili-po-7-tys-dollarov-chtoby-pereyti-granicu-v-kazahstane/