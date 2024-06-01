16-летний астанчанин столкнулся с человеком, которому нечего терять

16-летний подросток в Астане столкнулся со злоумышленником, который заявил, что ему нечего терять, и потребовал отдать телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По информации пресс-службы ведомства, с заявлением в полицию обратилась жительница столицы и рассказала, что в вечернее время у ее 16-летнего сына неизвестный отобрал телефон.

В ходе расследования стражи порядка установили, что несовершеннолетний гулял с другом по парку. В это время к ним подошел незнакомец и, угрожая кухонным ножом, сказал: "Отдай телефон, мне нечего терять". После чего злоумышленник забрал телефон и скрылся.

Сотрудниками УП района "Сарыарка" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 18-летний уроженец Алматинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.191 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Добавим, что согласно ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А грабеж с угрозой применения насилия наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.