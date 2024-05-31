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Директор госучреждения заплатила за торжество 3 млн тенге и попала под суд в Жезказгане

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Женщина в деловом костюме
Женщина. Иллюстративное фото: thianchai sitthikongsak / Getty Images

В области Ұлытау на скамье подсудимых оказалась руководитель КГУ, которая осуществила оплату торжественного мероприятия, хоть его не подготовили полностью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.361 УК РК рассматривалось Жезказганским городским судом.

Органом досудебного расследования подсудимой предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Она занимала должность руководителя КГУ, то есть была приравнена к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций.

"15 декабря 2023 года подсудимая, несмотря на то, что услуги в рамках договора о государственных закупках, заключенного между КГУ и ТОО на оказание услуги "организация и проведение торжественного мероприятия", не были выполнены в полном объеме, злоупотребляя своими должностными полномочиями, подписала акты выполненных работ (оказанных услуг) и осуществила оплату на счет ТОО общей суммы по договору в размере 3 184 965,28 тенге, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам государства", - установил суд.

Представитель потерпевшего в связи с возмещением причиненного ущерба и личности подсудимой просил суд не наказывать ее. Женщина не признала вину в полном объеме и просила ее оправдать.

Суд посчитал руководителя КГУ виновной по предъявленному обвинению.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, возраста подсудимой, отсутствия у нее судимости ранее, а также ее поведения, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с применением дополнительного наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110305-direktor-gosuchrezhdeniya-zaplatila-za-torzhestvo-3-mln-tenge-i-popala-pod-sud-v-zhezkazgane/

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