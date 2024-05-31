"Задушил со спины и ушел": актюбинца осудили за убийство бывшей жены

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве бывшей жены, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Дело рассматривалось по ст.99 ч.1 УК РК. Судом установлено, что 1 февраля 2024 года в селе Сарколь Темирского района мужчина, находясь в доме экс-супруги, в ходе ссоры начал душить ее рукой, в результате механической асфиксии наступила смерть последней.

Подсудимый вину признал полностью.

Суд при назначении наказания принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств по делу - признание вины и отсутствие судимости. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст.99 ч.1 УК и ему назначено 11 лет лишения свободы.

С осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 млн тенге морального вреда и 318 тыс. тенге материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, резонансная история произошла в ночь на 1 февраля. Предположительно, бывший муж приехал в поселок Сарколь из Актобе на такси. Его экс-супруга Айбану была в это время на кухне. По словам бабушки погибшей, экс-супруг задушил женщину со спины, а потом ушел. Свидетельницей стала шестилетняя дочь жертвы.

Близкие убитой утверждали, что за четыре года брака скандалы у пары были часто, особенно на бытовой почве, и каждый раз родственники советовали женщине потерпеть.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.