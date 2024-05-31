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Павлодарские полицейские принудительно отвезли иностранца в Астану для выдворения из страны

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Строитель укладывает кирпич
Рабочий на стройке. Иллюстративное фото: Ale-ks / Getty Images

Гражданин Таджикистана год не исполнял решение суда и не покидал Казахстан. Павлодарские полицейские сопроводили его в посольство, чтобы вернуть на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре на одном из строительных объектов стражи правопорядка задержали гражданина Таджикистана, который осуществлял незаконную трудовую деятельность на территории Казахстана.

"Как установлено, в июне 2023 года по решению специализированного суда по административным правонарушениям Астаны он признан виновным и подвергнут административному выдворению за пределы Республики Казахстан. Однако данный гражданин в течение года злостно уклонялся и не исполнял решение суда о выдворении", - пояснил начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

28 мая текущего года сотрудники миграционной службы в принудительном порядке сопроводили иностранного гражданина до посольства Республики Таджикистан в Астане для документирования и получения свидетельства о возвращении на родину.

"После проведения необходимых процедур с документированием иностранец передан сотрудникам пограничной службы для дальнейшего исполнения решения суда о выдворении", - отметили в ДП Павлодарской области.

На сегодняшний день мужчину уже депортировали в Таджикистан.

В Казахстане на регулярной основе выявляют нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии и Африки. Так, в Жамбылской области были задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые, как считают в прокуратуре, организовали незаконное пересечение границы 20 гражданам Пакистана. Одного из задержанных уже осудили к лишению свободы.

Также нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы. Многие из них не имели документов, удостоверяющих личность.

В марте стражи порядка выявили граждан Таджикистана, нелегально работавших сортировщиками твердых бытовых отходов в Петропавловске. Начался сбор административного материала в отношении работодателя, допустившего незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

В мае за один день полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана. К административной ответственности привлекли 832 нарушителя миграционного законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110119-pavlodarskie-policeyskie-prinuditelno-otvezli-inostranca-v-astanu-dlya-vydvoreniya-iz-strany/

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