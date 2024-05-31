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Ректора медицинского вуза задержали в Актобе

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актобе задержали главу НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова". Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передает телеканал "Астана".

Информация об обысках в доме ректора медицинского университета Асета Калиева появилась в сети 29 мая.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова". Иную информацию сообщим дополнительно", – сообщили в Департаменте Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Однако в вузе, по данным телеканала, произошедшее не комментируют.

Сообщается, что Асет Калиев руководил учебным заведением с 2022 года. В разные годы он также возглавлял Управление здравоохранения в Актюбинской и Жамбылской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109804-rektora-medicinskogo-vuza-zaderzhali-v-aktobe/

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