Ректора медицинского вуза задержали в Актобе

В Актобе задержали главу НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова". Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передает телеканал "Астана".

Информация об обысках в доме ректора медицинского университета Асета Калиева появилась в сети 29 мая.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова". Иную информацию сообщим дополнительно", – сообщили в Департаменте Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Однако в вузе, по данным телеканала, произошедшее не комментируют.

Сообщается, что Асет Калиев руководил учебным заведением с 2022 года. В разные годы он также возглавлял Управление здравоохранения в Актюбинской и Жамбылской областях.