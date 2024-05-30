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Почти 60 млн тенге ущерба: трем создателям финпирамиды вынесли приговор в Алматы

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Молоток судьи и наручники
Молоток судьи. Иллюстративное фото: Michał Chodyra / Getty Images

Трех человек, создавших финпирамиду, приговорили в Алматы к 5 годам лишения свободы. Материальный ущерб был нанесен 13 людям на сумму более 59 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городские суды.

В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении трех человек (А., К., С.) по факту создания и руководства финпирамидой (часть 5 статьи 28, пункт 2 части 3 статьи 217 УК РК).

"Подсудимые, вступив в сговор с иностранными гражданами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), подельники создали интернет платформу, дабы будущие вкладчики отслеживали денежные операции", - говорится в Telegram-канале судов мегаполиса.

Клиентов осужденные привлекли через рекламу в соцсетях - распространяли брошюрки, проводили онлайн-тренинги, выдавая себя за инвестиционную компанию. Вкладчикам обещали ежемесячную прибыль от 5 до 15% от вкладываемой суммы.

Ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Осужденные вину не признавали. Четверо потерпевших просили суд взыскать с них материальный ущерб.

В итоге граждан А.,К.,С. признаны виновными и осуждены на 5 лет лишения свободы. Гражданские иски потерпевших были также удовлетворены.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Согласно пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК, создание и руководство финпирамидой с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109717-pochti-60-mln-tenge-ushcherba-trem-sozdatelyam-finpiramidy-vynesli-prigovor-v-almaty/

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