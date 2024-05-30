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Жительница Кокшетау заявила, что бывший муж угрожает ей расправой

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Женщина плачет
Женщина. Иллюстративное фото: Nuttawan Jayawan / Getty Images

В Кокшетау началось досудебное расследование в отношении мужчины, которого подозревают в угрозах бывшей жене, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 мая в управление полиции Кокшетау поступило заявление от 27-летней жительницы областного центра.

"Женщина сообщила, что бывший супруг, находясь на одной из улиц города, угрожал ей физической расправой", - рассказали в ДП региона.

По данному факту следственным отделом начато досудебное расследование по ст.115 УК РК "Угроза".

"С начала 2024 года сотрудниками подразделений совместно с участковыми инспекторами к административной ответственности за противоправные действия в быту привлечены 1539 правонарушителей, из которых 168 человек - за умышленное причинение легкого вреда здоровью и 214 - за нанесение побоев в быту", - сообщила старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области майор Альбина Бакперова.

Кроме того, для недопущения со стороны нарушителей правонарушений и преступлений в отношении лиц, проживающих совместно, с начала года вынесено 1732 защитных предписания.

Отметим, что по ст.115 УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток. 

В апреле другая жительница Кокшетау обратилась в полицию и сообщила, что бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения пришел к ней в квартиру и устроил дебош, угрожая при этом физической расправой. Участковые инспекторы из места проживания женщины забрали ее экс-мужа в Центр временной адаптации и детоксикации. Начато досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109510-zhitelnica-kokshetau-zayavila-chto-byvshiy-muzh-ugrozhaet-ey-raspravoy/

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