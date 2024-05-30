Главу отдела земельных отношений осудили в Павлодарской области

В Павлодарской области осужден руководитель отдела земельных отношений, обвиненный в злоупотреблении должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурорской проверкой в Иртышском районе установлены факты незаконного предоставления крупному хозяйству двух земельных участков площадью более 3-х тысяч га.

"Для получения положительного заключения отделом земельных отношений на рассмотрение земельной комиссии предоставлены искаженные данные.

В частности, категория земель населенных пунктов заменена на земли запаса и сельскохозяйственного назначения", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

В надзорном органе пояснили, что в результате таких действий государству нанесен ущерб в виде занижения суммы аренды земель на 80 млн тенге, а также нарушены права сельских жителей, которые из-за созданного дефицита пастбищ вынужденно снизили поголовье личного скота.

По акту прокурорского надзора земли возвращены государству и сейчас находятся в общем пользовании местного населения.

По факту злоупотребления должностными полномочиями прокуратурой области проведено досудебное расследование.

22 мая приговором суда руководитель отдела земельных отношений признан виновным по п.3 ч.4 ст.361 УК и осужден к 3 годам лишения свободы.

Добавим, что согласно п.3 ч.4 ст.361 УК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.