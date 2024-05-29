В Астане задержали предполагаемых участников преступной группы (видео)

Стражи порядка задержали группу людей, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков на территории Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что сотрудниками УБОП задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков в столице.

По данным следствия, двое участников в возрасте 27 и 25 лет являются основными организаторами группы, ответственными за поставку, финансирование и хранение наркотиков, а остальные участники группы – закладчики, которые распространяли "синтетику" в городе.

"Так, в квартире у организатора группы обнаружено 330 свертков наркотических средств, электронные весы, магниты и пакеты для расфасовки. Общий вес изъятого – около 1 килограмма мефедрона, MDMA (экстези) и а-PVP (скорость)", – сообщили правоохранители.

Сейчас по факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.