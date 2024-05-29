Павлодарку забили до смерти кулаками и ногами

Женщина получила многочисленные удары кулаками и ногами в Павлодаре и от полученных травм скончалась. При этом 35-летний обвиняемый в суде заявил, что у него не было цели убивать свою сожительницу, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Пара жила вместе с 2022 года, а конфликт, приведший к смерти, произошел в январе 2024-го.

37-летняя женщина вернулась домой с работы и принесли бутылку водки. Вместе с сожителем распили, а после мужчина стал высказывать претензии, что возлюбленная много пьет.

Слово за слово и мужчина стал избивать сожительницу. В ходе слушаний в суде он уверял, что убивать цели не было, просил вынести ему наказание по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

"О направленности умысла подсудимого на лишение жизни потерпевшей свидетельствует избранный способ совершения убийства с применением физической силы - нанесение множественных ударов кулаками обеих рук и ногами в жизненно важные органы, а именно в область живота, печени, почек, грудной клетки, верхних и нижних конечностей", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

После преступления, отметили в суде, мужчина ушел из дома и еще сутки мертвая женщина лежала, пока ее не обнаружили.

Уголовное дело рассмотрели по ст.99 УК РК (Убийство). Павлодарцу назначили 13 лет колонии, но добавили еще два года за неотбытую часть наказания за преступление прошлых лет. В 2009 году мужчина также был судим за убийство, но в 2020 году освободился условно-досрочно.

Отметим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.