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Астанчане доверились незнакомцу и лишились телефонов

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Подозреваемый в мошенничестве
Подозреваемый в мошенничестве. Фото: Polisia.kz

В Астане задержан 30-летний мужчина, который подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он обманом забирал мобильные телефоны у жителей столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно информации, опубликованной на информационном медиапортале МВД, 30-летний мужчина совершил два факта мошенничества.

"В дневное время, находясь на улице Манаса, возле магазина он встретил женщину и попросил телефон для срочного звонка. Заполучив в руки мобильный телефон марки iPhone, злоумышленник убежал.

На следующий день, находясь в салоне междугороднего такси, он аналогичным образом обманул пассажира. Под предлогом осуществления звонка злоумышленник завладел телефоном марки Redmi, затем вышел из автомашины и скрылся", — говорится в сообщении.

Позже сотрудниками управления полиции подозреваемый в мошенничестве был задержан.

По данному факту проводится досудебное расследование. Отмечается, что подозреваемый в совершении преступлений признался. Сейчас выясняется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, ранее мы писали, как житель Павлодара познакомился с девушкой в интернете, пригласил ее к себе в гости, а в результате лишился телефона и денег. Полицейские установили личность и местонахождение гостьи павлодарца. По данным следствия, девушка время зря не теряла, успев с банковского приложения телефона мужчины перевести себе 57 тыс. тенге, а сотовый телефон сдала в ломбард. Вырученные деньги потратила на собственные нужды. Заведено дело.

Ранее в столице девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений после того, как провела вечер с новым знакомым. По информации полиции, пара была в квартире астанчанки, где вместе употребляли спиртные напитки. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже.

Летом прошлого года в Астане мужчина лишился смартфона и наушников после того, как уснул в гостинице в компании девушки, с которой познакомился в ночном клубе.

Также в столице в одном из компьютерных клубов уснувший геймер остался без смартфонов. Стражи порядка задержали подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108772-astanchane-doverilis-neznakomcu-i-lishilis-telefonov/

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