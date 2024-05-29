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Девушка решила промолчать и получила срок в Павлодаре

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Девушка молчит
Девушка. Иллюстративное фото: bymuratdeniz / Getty Images

В Павлодаре девушку наказали за умолчание о наличии у ее знакомого двух мешков с наркотиками, которые она обнаружила в диване, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Как указывается в материалах дела, у 26-летней жительницы села Щербакты, временно проживавшей в Павлодаре, возникли финансовые трудности, а потому она обратилась к знакомому. В феврале прошлого года он предложил ей бесплатно пожить в снимаемой им квартире. Сельчанка согласилась.

Убираясь, девушка залезла в диван и обнаружила там два мешка с наркотиками. Все было расфасовано на дозы.

"Обнаружив указанные средства, поняла, что они являются наркотическим средством и принадлежат знакомому. При встрече последний подтвердил, что вышеуказанные вещества принадлежат ему и являются наркотическими средствами, которые он сбывает по частям", - говорится в приговоре суда №2 Павлодара.

Девушка прожила в квартире несколько месяцев, но так ничего в полицию и не сообщила. После она уехала обратно в свою деревню.

Между тем стражи порядка сами спустя время задержали ее знакомого за распространение наркотиков. В январе 2024 года его приговорил к 10 годам колонии. В ходе следствия выяснилось, что сельчанка промолчала о преступлении.

"Подсудимая, достоверно зная, что в указанной квартире незаконно хранятся наркотические средства в особо крупном размере и ее знакомый их распространяет, не донесла до сведения соответствующих государственных органов о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении", - сообщили в суде.

В отношении 26-летней девушки рассмотрели дело по ст.434 УК РК (Недонесение о преступлении). Свою вину она признала. Ей назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

Отметим, что по ст.434 УК РК недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 6000 МРП (22 152 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее жителю Актюбинской области, находящемуся под действием психотропных препаратов, показалось, что в его квартиру кто-то ломится. Он обратился к полицейским, которые обнаружили в жилище наркотики. Молодого человека осудили на 10 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108769-devushka-reshila-promolchat-i-poluchila-srok-v-pavlodare/

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